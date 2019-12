Senzuno a riposo, le inseguitrici ne approfittano. Paganico impatta e Polverosa si avvicina

GROSSETO – Equilibrio totale nel calcio Uisp. Girone Nord e Sud ripartono praticamente da zero con classifiche cortissime, almeno nelle posizioni di vertice. A Nord ci sono addirittura quattro squadre al comando, con gli stessi punti (15). Senzuno a riposo e le avversarie ne approfittano per acchiappare l’ex solitaria capolista. Partendo dal sempre più efficace Montemazzano, 3-0 con la Disperata, continuando con il travolgente Massa, 4-0 a Boccheggiano, e chiudendo con il Gavorrano, 5-3 sul campo dell’Atletico. Occhio alle partite giocate, il Senzuno ne ha una in meno di Gavorrano e Montemazzano e due in meno rispetto al Massa. Tanti i recuperi già calendarizzati, considerando che anche in questa giornata saltano Ribolla-Chiusdino e Torniella-Venturina, si parte mercoledì 5 con Ribolla-Venturina e Campagnatico-Magliano (girone Sud).

Nell’altro raggruppamento frena la leader Paganico, che non va oltre il 2-2 casalingo con il Seggiano, permettendo alla Polverosa – che sbanca Campagnatico per 3-2 – di rifarsi sotto e portarsi a un solo punto dalla vetta. Tutto è comunque possibile, considerando che molto vicino c’è anche il Montemerano, arrabbiato per il pareggio con il Magliano che non permette di agganciare il Paganico. A quota 10, – 3 dalla leader, ci sono due formazioni che escono bene da questo turno: ovvero Marsiliana, 3-1 al Granducato del Sasso, ed Etrusca Vetulonia, 2-0 con l’Alberese. A bersaglio anche l’Argentario, 4-3 con il Sant’Angelo.

Sesta giornata

Girone Nord

Disperata-Montemazzano 0-3

Boccheggiano-Massa 0-4

Atletico-Gavorrano 3-5

Ribolla-Chiusdino rinviata

Torniella-Venturina rinviata

Riposa: Senzuno

Classifica

Senzuno 15

Montemazzano 15

Massa 15

Gavorrano 15

Chiusdino 6

Torniella 5

Ribolla 4

Disperata 3

Venturina 3

Boccheggiano 1

Atletico Grosseto 0

Girone Sud

Etrusca-Alberese 2-0

Paganico-Seggiano 2-2

Magliano-Montemerano 1-1

Argentario-Sant’Angelo 4-3

Campagnatico-Polverosa 2-3

New Team-Granducato 3-1

Classifica

Paganico 13

Polverosa 12

Montemerano 11

New Team Marsiliana 10

Etrusca Vetulonia 10

Argentario 9

Seggiano 9

Alberese 7

Granducato 6

Campagnatico 6

Magliano 4

Sant’Angelo 2