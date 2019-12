Recupero di campionato, gli Juniores del Follonica Gavorrano ospitano l’Aglianese

FOLLONICA – Gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano recuperano mercoledì alle 14,30 al “Nicoletti” di via Sanzio a Follonica la partita dell’ottava giornata contro l’Aglianese, non disputata per il maltempo lo scorso 2 novembre. In un primo momento il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino alla formazione pistoiese, ma un ricorso presentato dallo studio Grassani ha dato ragione ai maremmani, che potranno così recuperare l’incontro che è stato impossibile giocare per l’impraticabilità del campo designato dalla società.



I ragazzi di Giulio Biagetti avranno così la possibilità di riscattare immediatamente l’inattesa sconfitta di sabato scorso contro il Ponsacco, maturata soprattutto a causa di due errori difensivi. La squadra, che ha colpito una traversa e un palo, ha cercato di portare a casa la vittora, ma i pisani si sono difesi bene. Il mister dovrà oggi fare a meno di Cavallini, Giustarini, Avenoso, Carpentiero e di Luca Costanzo, uscito cinque minuti dopo il suo ingresso per un risentimento muscolare. Chi scenderà in campo darà comunque il massimo per far tornare il Follonica Gavorrano, che deve recuperare due incontri, a muovere la classifica. Previsti rinforzi anche dalla prima squadra.

I risultati della 12ª giornata del girone G: Aglianese-Seravezza Pozzi 1-1-, Aquila Montevarchi-Us Grosseto 1-0, Follonica Gavorrano-Ponsacco 1-2, Ghivizzano-Tuttocuoio 1-1, Real Forte Querceta-Fezzanese 2-1, San Donato Tavarnelle-Pontedera 3-1, Sangiovannese-Lucchese 2-0.

La classifica: Sangiovannese 25 punti; Fezzanese 22; Ghivizzano e Aquila Montevarchi 19; Real Forte Querceta 18; Ponsacco 16; Aglianese 15; Grosseto e San Donato Tavarnelle 14; Follonica Gavorrano* 13; Lucchese e Seravezza 11; Tuttocuoio 0.