Primo torneo stagionale dei Piccoli Amici del Follonica Gavorrano, Esordienti in forma

FOLLONICA – Ancora un fine settimana di agonismo e crescita per i calciatori in erba del Follonica Gavorrano. Gli Esordienti 2008 hanno preso parte domenica a Castel del Piano ad un quadrangolare organizzato dalla Giovanile Amiata, con la partecipazione anche di Manciano e InvictaSauro. I ragazzi allenati da Massimo Vannetti e Gaetano Barbera hanno chiuso al secondo posto alle spalle dell’InvictaSauro, che ha vinto lo scontro diretto nella partita che ha aperto la manifestazione, anche a causa di un inizio lento dei biancorossoblù anche per colpa del freddo. I biancorossoblù hanno poi superato Giovanile Amiata e Manciano. La rosa del Follonica Gavorrano: Alessio Parenti, Stefano Alfonsi, Giulio Pimpinelli, Marco Tonelli, Leonardo Guarini, Alessandro Spadi, Kevin Lesay, Niccolò Cascioli, Filippo Franchellucci, Lorenzo Grosso, Matteo Riva, Gabriele Nardo, Matteo Costabile, Daniele Esposito.

Gli Esordienti 2007, allenati da Sergio Mazzau, si sono ottimamente comportati contro la Virtus Maremma su un campo in non perfette condizioni. I ragazzi scesi in campo: Comparini, Colledan, Haxini, Poccetti, Godano, Rotelli, Signori, Masini, Ghirlandini, Vagnani, Mancinelli, Nesti.

La gara più attesa tra i Pulcini era sicuramente il derby in famiglia tra i 2010 A e B nella settima giornata di andata. I bimbi si sono comportanti bene e hanno dato vita ad un confronto equilibrato che ha divertito i genitori che si sono sistemati sugli spalti. Le formazioni.

FOLLONICA GAVORRANO A: Mattia Bongini, Niccolò Zeno, Gabriele Presta, Paolo Ricci, Mirko Palmieri, Daniele Soresina, Andrea Pinzuti. All. Egidio Favilli.

FOLLONICA GAVORRANO B: Francesco Papini, Ismaele Zucchelli, Dario Radi, Matteo Pacenti, Matteo Franchi, Ettore Pallozzi, Rocco Fiorini. All. Angelo Fioravanti.

I Pulcini 2010 C si sono comportati bene contro la Giovanile Amiata, vincendo due tempi e pareggiandone uno e subendo solo una rete, con un buon ritmo. “Complimenti alla formazione amiatina – dice mister Presta – la squadra che ci ha messo maggiormente in difficoltà”. La formazione: Lorenzo Niccolai, Tommaso Stefanini, Thomas Ranieri, Amir Nfaied, Samuele Senesi, Leonardo Rossetti, Riccardo Berti. All. Michele Presta.

Al Baldaccheri la squadra 2009 C ha affrontato il Roselle, in una gara giocata a viso aperto senza risparmiarsi; una gran bella partita che ha divertito i presenti. La formazione: Biondi, Malia, Mulinacci, Masini, Da Frassini, Vestri, Toninelli, Ferrante, Ferrario, Minichini, Visalli, Gabbiani, Haxini.

Brillante comportamento dei Primi Calci Leoni di Maremma 2011 contro la Virtus Maremma a Ribolla, vincendo due tempi e pareggiandone uno. Ci sono stati anche due gol. I bambini hanno dato vita ad una prestazione molto buona lottando su ogni pallone. La formazione: Lorenzo Gracili, Francesco Ciotola, Gabriel Santi, Samuele Cinotti, Antonio Capuano, Matteo Morosini, Luis Baha, Niccolò Zaccariello. All. Francesco Confortini.

La formazione dei Piccoli Amici 2013 dei Leoni di Maremma ha fatto la prima uscita stagionale ad un torneo che si è svolto nella palestra della Polisportiva Palazzaccio, al quale hanno preso parte anche Salivoli, Palazzaccio, Venturina, Rosignano, Cecina e Vada. Leoni di Maremma: Dario Mottola, Santiago Salvestroni, Ettore Pantani, Alessandro Barracani, Alessio Bracali, Giuseppe Cera, Claudio Fiorini, Diego Righini.