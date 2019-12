Open day a scuola: l’Arrigo Bugiani apre le porte agli alunni delle elementari e ai loro genitori

FOLLONICA – I docenti della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani di Follonica, area ex Ilva, hanno organizzato due open days in vista delle iscrizioni. L’invito è rivolto ad alunni e genitori per due giornate (7 e 14 dicembre) dalle 9 alle 12. Ci saranno laboratori per alunni, visita della scuola e dei suoi laboratori, e possibilità di conoscere l’offerta formativa della scuola e parlare con i docenti.

Dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11 ci saranno laboratori di inglese, italiano, matematica, scienze, arte e musica, ed i ragazzi potranno parteciparvi. I genitori nel frattempo potranno conoscere e parlare con i docenti non impegnati nei laboratori, fare domande, visitare la scuola.

Si coglie l’occasione per ricordare anche le due riunioni tenute dai prof e rivolte a tutti i genitori di alunni frequentanti le classi quinte delle scuole primarie di Follonica: l’11 l’incontro sarà alle 16.30 nella scuola primaria di Bruno Buozzi e il 12 l’incontro sarà alle 16.30 nella scuola primaria di Don Milani. I docenti sono a disposizione per chi avrà problemi di orario in tutto il periodo di iscrizioni a dare informazioni, consigli previo appuntamento. Coloro che desiderano avere un appuntamento possono telefonare al 056659083/4 oppure passare dal plesso Arrigo Bugiani e prendere un appuntamento con la responsabile di plesso e collaboratrice del dirigente.