Strada regionale 74 Maremmana: incontro con i cittadini per illustrare i prossimi lavori

PITIGLIANO – Giovedì 5 dicembre, alle 17.30, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro che si terrà nella sala Petruccioli di Pitigliano, promosso dal Comune, per illustrare i prossimi lavori sulla strada regionale 74 Maremmana, in particolare la realizzazione delle due rotatorie, una in località La Rotta e una in località Quattro Strade. L’altra opera urgente e attesa dalla popolazione, che sarà trattata durante l’incontro è il ponte sul fiume Fiora, in località Capannelle.

Per l’occasione interverranno l’assessore alle Infrastrutture della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, il consigliere regionale Leonardo Marras, Dario Bellini, ingegnere responsabile della progettazione.

La presentazione aprirà con gli interventi del sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili e dell’assessore comunale alla Viabilità, Alessio Celata. A seguire prenderanno la parola il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, e il sindaco di Manciano, Mirco Morini.