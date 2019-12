Follonica Starfish inarrestabile, successo corsaro contro l’Asalb Bastia

FOLLONICA – Sesta vittoria consecutiva per la Pallamano Follonica Starfish, che si impone per 39 a 25 sul campo dell’Asalb Bastia. Privo di un elemento importante come Ramanovski e con Pesci reduce da sindrome influenzale, il tecnico follonichese Pesci ridisegna la squadra e chiede una prova di spessore e determinazione. I ragazzi del golfo rispondono positivamente sin dalle prime battute di gioco, dimostrando in fase difensiva di aver assimilato ottimamente i movimenti abbinati alla giusta aggressività e in fase di attacco gli schemi di gioco portano a brillanti realizzazioni.

Il primo tempo si conclude 10 a 25 per gli ospiti, il duo Pesci Cecchini fa ruotare tutti i ragazzi a disposizione, ricevendo indicazioni più che positive e accrescendo la consapevolezza di gestire un gruppo in forte crescita. Nel secondo tempo il registro non cambia, nonostante gli sforzi della squadra di casa. La prossima gara si disputerà il 15 dicembre prossimo alle ore 21 all’Handball Arena del Palagolfo Raul Micheli. Una menzione particolare per il giovanissimo Mattia Toninelli che mette a segno la sua prima realizzazione in serie B oltre alle buone prove di Bianconcini Bianchi ed Esposito.

La formazione della Pallamano Follonica: Carli, Gruosso, Veliu Blerim (8), Caruso (3), Pesci (7), Maiella (5), Bianchi (2), Toninelli (1), Gasperini (1), Fregosi (2), Bianconcini (3), Esposito (2), Zucca (5), Giannoni, Ricci, Sanetti. Allenatori: Pesci e Cecchini.