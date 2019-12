Da due ore senza luce e acqua: «Hanno tranciato i cavi»

GROSSETO – Siamo senza luce dalle 11 di stamani, e per tutti palazzi con l’autoclave siamo anche senz’acqua» la segnalazione arriva dal quartiere di Barbanella, per quelle utenze all’incrocio tra via De Sanctis e via Prati.

«Questa mattina una ditta che stava facendo dei lavori ha tranciato i cavi della linea elettrica. Abbiamo segnalato la cosa a Enel ma la risposta è che hanno ricevuto la segnalazione e interverranno quanto prima. Peccato che non si sia ancora visto nessuno. Non funzionano i riscaldamenti, i frigoriferi, non abbiamo acqua. Gli ascensori non funzionano e anziani e disabili sono costretti in casa. E la cosa più grave è che nessuno sa dirci quando il disservizio verrà risolto».