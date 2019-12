Cavi della rete elettrica tranciati, Enel «Noi danneggiati. Siamo intervenuti subito»

GROSSETO – «Questa mattina, intorno alle ore 11:30, in via De Sanctis a Grosseto, una ditta che lavorava sulla sede stradale non per conto di E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione), ha tranciato un cavo interrato della linea elettrica di bassa tensione che fornisce elettricità a una parte di via De Sanctis, di via Prati e delle vie limitrofe» Enel interviene in seguito al nostro articolo in cui alcuni cittadini parlavano della mancanza (da ore) di corrente elettrica nella via.

«Il fatto ha provocato un disservizio temporaneo per un gruppo circoscritto di utenze servite dal tratto di linea danneggiata. I tecnici E-Distribuzione sono intervenuti immediatamente e hanno isolato il pezzo di rete interessato, restituendo elettricità a tutte le utenze entro fine mattinata».

Per la sostituzione del cavo ed il ripristino del normale assetto di rete elettrica, l’azienda elettrica ha programmato un intervento con preavviso a 24 ore per domani pomeriggio, con interruzione temporanea del servizio come segue: Grosseto, zona Barbanella, mercoledì 4 dicembre, dalle ore 15:00 alle 20:00 (orario indicativo, possibile conclusione prima dell’orario previsto), via Prati civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 2, da 6c a 10, da 10b a 22, da 5 a 15, 19, sn (senza numero); via De Sanctis civ. da 6 a 10; via Nievo civ. da 16a a 18a, 26, da 33 a 41, da 45 a 47, 51; via Giusti civ. da 42 a 44, da 48/46 a 74, 78; via Bovio civ. 6, 1, da 5 a 9, 21, sn; via Settembrini civ. da 11 a 15; via Cattaneo civ. da 2 a 8; via Chelli civ. 11.

E-Distribuzione, che si scusa per il disagio ricordando di essere a sua volta danneggiata per un errore commesso da terzi, si raccomanda di «non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche».