Cambio di allenatore per gli Allievi regionali della Nuova Grosseto Barbanella

GROSSETO – La Nuova Grosseto Barbanella comunica che Alessandro Romagnoli non è più l’allenatore dalla squadra degli Allievi regionali. A lui va un sentito ringraziamento da parte della società, per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata.

In attesa di comunicare il nuovo tecnico a cui verrà affidata la guida della squadra, sarà Riccardo Balducci a svolgere le sedute di allenamento. La decisione presa dalla società grossetana arriva in un momento delicato per la squadra, con l’intento di dare una scossa a tutto l’ambiente in vista dei prossimi appuntamenti di campionato.