Vivaio biancorosso, tutti i risultati di Juniores, Allievi e Giovanissimi

GROSSETO – Sconfitta sfortunata per la Juniores di mister Angeli, che nonostante un palo e due traverse deve arrendersi di misura al Montevarchi. Vincono, invece, gli Allievi di mister Consonni in casa contro l’Audace Isola d’Elba. Successo anche per i Giovanissimi A di mister Pieri, in trasferta sul terreno del Marina calcio.

JUNIORES NAZIONALE: Aquila Montevarchi-Us Grosseto 1-0

Continua il momento sfortunato per la Juniores di mister Angeli, sconfitta per 1-0 sul terreno di Montevarchi, dopo una partita grintosa finita però con un palo e due traverse colpite e, soprattutto, con la rete di Parigi arrivata per un errore difensivo a inizio partita. Gara intensa ma corretta, in un campo pesante. Da segnalare l’infortunio di Chelini, dopo pochi minuti, trasportato in ospedale per accertamenti alla caviglia.

ALLIEVI REGIONALI: Us Grosseto-Audace Isola d’Elba 2-1

Vittoria di fondamentale importanza per i ragazzi di mister Consonni, che in rimonta superano gli elbani e si portano solitari al secondo posto in classifica, a tre punti dalla capolista Monteriggioni. Al 9′ ospiti in vantaggio: sventola da fuori area di Mazzei e palla che si insacca sotto l’incrocio, incolpevole Comi. Al 15′ immediato il pareggio del Grosseto. Angolo di Filippi bel colpo di testa sul primo palo di Cerulli e palla in rete. Nella ripresa partono forte i biancorossi e alla prima azione passano meritatamente in vantaggio: bella azione sulla destra di Columbu, palla a Falconi, cross a centro area e Cargiolli infila Bottoni. Al 68′ Grosseto in 10 per il doppio giallo a Cerulli, nel giro di due minuti. Seppur in inferiorità i biancorossi si difendono in modo ordinato, mentre gli ospiti continuano soltanto a gettare palloni in area, senza creare pericoli a Comi. All’81′ fuori Falconi dentro Cristinzio e dopo 7′ di recupero il triplice fischio pone termine alla battaglia sportiva. Domenica prossima insidiosa trasferta a Siena sul campo del San Miniato.

GIOVANISSIMI A: Marina-Us Grosseto 0-10

I giovanissimi A di mister Pieri passano sul campo del Marina, dopo una partita ben condotta. In evidenza Tenci e Benetello, entrambi autori di una tripletta per ha messo in cassaforte il risultato. Segnano anche Solari e Veglianti, due doppiette che completano il tabellino marcatori.

TABELLINI

JUNIORES NAZIONALE: Aquila Montevarchi-Us Grosseto 1-0

AQUILA MONTEVARCHI: Marziano, Ottanelli, Calosci, Sati, Nencioni, Lopes, Dini, Ferri, Pareggi, Parigi, Landini. A disposizione: Kisyo, Rullo, Ramadani, Spertilli, Borghesi, Destro, Maccari, Giusti, Pepi. All. Brunetti.

US GROSSETO: Mileo, Chelini, Castellazzi, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Riitano, Ottaviano, Guazzini, Yildiran, Cerretti. A disposizione: Coppola, Lupo, Bellini, Rosi, Palmieri, Pratesi, Pineschi, Camerlengo, Meacci. All. Angeli.

RETI: 7′ Parigi.

ALLIEVI REGIONALI: Us Grosseto-Audace Isola d’Elba 2-1

US GROSSETO: Comi, Falconi, Mema, Papini, Cerulli, De Michele, Cargiolli, Filippi, Torti, Salvadori, Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, Mascelloni, Franceschini, Testa, Di Chiara, Stefi, Bruni, Trombini. All. Consonni.

AUDACE ISOLA D’ELBA: Bottoni, Beneforti, Caldarera, Conci, Ferraris, Marigliano, Mazzei, Medici, Petito, Puccini, Romano. All. Santucci

RETI: 9′ Mazzei, 15′ Cerulli, 41′ Cargiolli.

GIOVANISSIMI A: Marina-Us Grosseto 0-10

MARINA: Niccoli, Puzzo, Elazouny, Fossile, Tanzini, Fulda, Vecchieschi, Alfano, De Falco, Piras, Corsini. A disposizione: Papi, Rossi, De Caro, Kruja, Canuto, Tozzi. All. Bigoni.

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Turbanti, Presicci, Passalacqua, Bardi, Gamberi, Solari, Benetello, Affabile, Tenci. A disposizione: Conti, Sabatini, Caoduro, Bertoni, Arrigucci, Zarone, Veglianti. All. Pieri.

RETI: 8’, 13’, 30’ Tenci, 20’ e 24’ Solari, 39’, 61’ e 65’ Benetello, 69’ e 74’ Veglianti.