Terremoto in Albania: appello della Misericordia di Albinia per la raccolta dei beni necessari

ALBINIA – Si comunica che la Misericordia di Albinia (Orbetello), in collaborazione con la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e Federazione delle Misericordie Toscane, aderisce alla raccolta di generi di prima necessità per le persone colpite dal sisma del 26 novembre in Albania. La Misericordia di Albinia ha stilato l’elenco dei prodotti di cui necessita: bagno schiuma; dentifrici; spazzolini; shampoo; saponette; salviettine umidificate; carta igienica; rotoli carta; pannoloni per disabili e anziani; mutande uomo-donna bambini; reggiseni; pannolini bambini e assorbenti; calze uomo – donne e bambini; scarpe uomo; piatti – bicchieri –posate monouso; bamuchina; coperte; stufe; guanti – cappelli – scaldamani; ciabatte in gomma

kit pronto soccorso domestico; lampadine; giocattoli, colori e fogli da disegno; sacchetti rifiuti; guanti lattici – nitrile; crema per le mani

detersivi; mascherine; schiuma e rasoi da barba.

Il punto di raccolta si trova nella sede della Misericordia di Albinia in via Maremmana 25/A davanti alla chiesa, ed è possible lasciare i prodotti tutte la mattine, dal lunedì alla domenica. I prodotti raccolti saranno portati in Albania da volontari delle Misericordie e consegnati direttamente a persone o famiglie bisognose dalla Caritas locale o dalla Misericordia di Elbasan, nata pochi mesi prima dal sisma.

Per informazioni tel 0564 870562, Email: presidenza@misericordiadialbinia.org, www.misericordiadialbinia.org.