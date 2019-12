Successo del Cp Alice in Coppa, weekend amaro per le squadre giovanili

GROSSETO – Un missile dalla distanza di Filippo Rosati regala al Cp Alice la seconda vittoria nella Coppa Italia di serie B, contro l’Impredil Follonica B. I ragazzi di Alessandro Brizzi hanno disputato una gara gagliarda, recuperando la rete di Riccardo Salvadori, grazie alla quale gli azzurri hanno chiuso il primo tempo avanti 1-0. Nella ripresa, a cambiare le sorti della gara, ci ha pensato Massimiliano De Virgilio con una doppietta che ha messo in difficoltà gli ospiti. Tra le due segnature biancorosse c’è stato anche il rigore parato (al 10’33) a Riccardo Salvadori, il giocatore di maggior classe dei follonichesi. Lo stesso Salvadori ha rimesso la gara in parità, ma a spezzare l’equilibrio il sigillo dell’ex Rosati. Bravi poi i grossetani a conservare il minimi vantaggio fino alla fine. Domenica alle 18 in via Mercurio altro derby con il Castiglione, alla ricerca del primato nel girone H.

Alice Grosseto-Imprendil Follonica B 3-2

ALICE: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Burroni, Bardini, Angeloni, De Virgilio, Rosati, Bianchi, Leonardo Ciupi. All. Alessandro Brizzi.

IMPREDIL B: Fillini, Edoardo Mariotti; Montauti, Pocci, Salvadori, Jacopo Mariotti, Matassi, Onori.

ARBITRO: Massimo Nucifero.

RETI: nel p.t. 1’58 Salvadori; nel s.t. 7’10 De Virgilio, 14’01 De Virgilio, 15’29 Salvadori, 21’23 Rosati.

Weekend difficile per le squadre giovanili del Circolo Pattinatori. Prima sconfitta stagionale per il Cieloverde Grosseto Under 17 (foto di Mimmo Casaburi). I ragazzi di Marco Ciupi si sono arresi con l’Ash Viareggio, al termine di una partita bellissima. Le due capoclassifica si sono date battaglia senza esclusione di colpi e dopo nemmeno un minuto è arrivata la prima emozione con il gol di Palla. I Pattinatori hanno recuperato lo svantaggio con Alessio Casaburi, ma poco più di due minuti i versiliesi sono tornati in testa. Nella ripresa il Viareggio ha allungato fino al 5-1, grazie ad una panchina più lunga dei padroni di casa, che sono comunque riusciti, prima della sirena a trovare il secondo gol con Casaburi. Una gara andata male, ma che conferma la bontà del gruppo grossetano che può puntare alla qualificazione per i playoff.

Under 17, Cieloverde Grosseto-Ash Viareggio 2-5

CIELOVERDE GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Casini, Sorbo, Alfieri, Della Giovampaola, Cardi, Leonardo Ciupi, Pippi, Casaburi. All. Marco Ciupi.

ASH VIAREGGIO: Poli, Pezzanera; Gemignani, Poletti, Bemi, Facchini, Pellegrini, Palla. All. Andrea Facchini.

ARBITRO: Matteo Galoppi.

RETI: nel p.t. 0’53 Palla, 11’54 Casaburi, 14’12 Facchini; nel s.t. 4’03 Gemignani, 5’21 Palla, 9’52 Poletti, 19’47 Casaburi.

Non va bene neanche all’Under 15 e all’Under 13, che non hanno potuto fare nulla contro avversari più forti ed esperti.

Under 15, C.P. Grosseto-Follonica A 1-9

GROSSETO: Peruzzi Squarcia, Vittoria Masetti; Giusti (1), Dervishi, Cardi, Tognarini, Montomoli, Lumi Burroni, Francesco Masetti. All. Marco Ciupi.

FOLLONICA A: Bussotti, Mugnaini; Pazzini, Premoli (1), Masini (1), Giabbani (1), Bracali (2), Faelli (3), Pomella, Galgani (1). All. Massimo Bracali.

Under 13, Hc Castiglione-C.P. Grosseto 17-1

CASTIGLIONE: Sharef; Ren (1), Fregolese, Malvezzi (5), Palushi (3), Donnini (4), Mugnai (4). All. Luigi Brunelli.

GROSSETO: Croci; Nicholas Balducci, Fonti, Turbanti, Convertiti Mann, Leonardo Balducci, Dervishi, Betti, Francesco Masetti (1). All. Pablo Saavedra.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.