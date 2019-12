Solidarietà: appuntamento in piazza Dante con le stelle di Natale di Ail

GROSSETO – Il 6, il 7, e l’8 dicembre i volontari Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi) vi aspettano in piazza Dante con le stelle di Natale. Quest’anno, in occasione dei 50 anni dell’associazione, la storica azienda Venchi ha realizzato una speciale scatola di cioccolatini assortiti “Sogni di cioccolato” che troverete insieme alle Stelle.

“Moltissimi i traguardi raggiunti in questi anni – raccontano dall’associazione -. È importante però continuare a sostenere l’associazione perché i fondi raccolti con le stelle di Natale sono utilizzati per: sostenere la ricerca scientifica, anche attraverso l’erogazione di borde di studio; finanziare il servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini che consente ai pazienti di essere seguiti a domicilio, riducendo i tempi di ospedalizzazione; sostenere le case alloggio Ail, strutture che accolgono gratuitamente i malati e i loro familiari quando sono costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure; supportare il funzionamento dei Centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca; finanziare servizi socio-assistenziali le famiglie in difficoltà; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio”.

“Però è necessario – concludono da Ail – continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili”.