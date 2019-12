CAPALBIO – Rubate molte delle decorazioni utilizzate per allestire l’albero di natale nella piazza della chiesa di Borgo Carige: il raid dei ladri è avvenuto nella notte, a meno di 24 ore dal termine dell’allestimento degli addobbi.

Ad accorgersi del furto alcuni volontari che hanno aiutato l’associazione delle contrade a posizionare e ad addobbare l’albero, i quali hanno denunciato il fatto avvisando anche il sindaco e invitandolo a rendere pubblico l’accaduto.

«Da vent’anni – spiegano i volontari – l’associazione si occupa degli addobbi natalizi comprando anche nuovi materiali che vengono acquistati grazie agli introiti della sagra estiva. Sono stati rubati proprio i pupazzetti più nuovi e non solo quelli in basso, sono sparite anche alcune palline posizionate più in alto, quindi probabilmente i ladri hanno utilizzato anche una scala».

Già lo scorso anno le decorazioni di natale erano state prese di mira dai vandali: «Un paio di statuette del presepe e le renne luminose sono state distrutte a calci durante le feste del 2018 – sottolineano i volontari – il dato grave di quest’anno è che ancora non siamo arrivati nemmeno all’inaugurazione prevista per sabato prossimo e abbiamo paura che, di questo passo, inaugureremo degli alberi spogli».

Sulla vicenda è intervenuto pubblicamente il sindaco, Settimio Bianciardi, che sui social ha invitato i ladri a riposizionare gli addobbi: «Cari concittadini, chi ha pensato di appropriarsi di parte dell’addobbo dell’albero è pregato di riportarlo gentilmente al proprio posto. Grazie. Il Sindaco».