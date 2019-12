Poker vincente degli Allievi del Follonica Gavorrano, sette volte letali i Giovanissimi di Marconi

FOLLONICA – Prosegue la striscia vincente degli Allievi provinciali del Follonica Gavorrano che consolidano il secondo posto in classifica, superando 4-1 il Marina Calcio con una partita intensa, continua e con due reti per tempo. Il Marina è riuscito a pareggiare il gol iniziale di Centrella, ma non è riuscito poi a tenere il passo dei biancorossoblù, che con la doppietta di Haxini e il gol di Kasa hanno chiuso i conti.

I Giovanissimi provinciali compromettono nella prima frazione la gara di Santa Fiora, anche a causa di una rosa ridotta, contro la Giovanile Amiata. Decisivi i gol di Gori e Pilia.

Con uno strepitoso secondo tempo, invece, i Giovanissimi interprovinciali vincono nettamente contro un Roselle che per due volte nel primo tempo si è portato in vantaggio e che è andato al riposo sul 2-2. Decisiva la giornata di grazia di Milo e Vallone che hanno firmato una tripletta a testa.

Follonica Gavorrano-Marina Calcio 4-1

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Toninelli (1’ st Confortini), Porciani (10’ st Caronia), Centrella, Capitani (10’ st Bicocchi), Tozzini, Haxini (21’ st Gentili), Gesi (21’ s.t. Catalin), Biagetti, D’Argenzio (1’ st Adami), Kasa. A disposizione: Barbanera, Di Lorenzo. All. Marco Cacitti.

MARINA CALCIO: Berardicurti (31’ st Adil), Cassani (26’ st Rocchi), Galli, D’Addario, Crocchi, Cipollini (15’ st Maggi), Poggiaroni, Serangeli (1’ st Di Biase), Luciani, Taviani, Del Canto (1’ st Stafa). A disposizione: Santi. All. Angelini.

ARBITRO: Michele Iallorenzi.

MARCATORI: 5’ Centrella, 22’ Taviani, 39’ e 14′ st Haxini 3’ st Kasa.

Giovanissimi provinciali 2005, Giovanile Amiata-Follonica 2-0.

GIOVANILE AMIATA: Pulcini, Pecci, Verdi, Fazzi, Magnani, Rossi, Mazzini, Pilia, Shakiri, Booron, Gori. A disposizione: Machetti, Bindi, Verdi II, Franci, Falasca,

FOLLONICA GAVORRANO: Leandri, Santi, Fratila, Rodriguez, Mogavero, Olivato, D’Argenzio, Cassi, Mignetti, F. Fiore (1’ st Felici), M. Fiore (15’ st Ascione). All. Giacomo Ricca.

ARBITRO: Nicola Mascelloni.

MARCATORI: 15’ Gori, 21’ Pilia.

Giovanissimi interprovinciali 2006, Follonica Gavorrano-Roselle 7-2

FOLLONICA GAVORRANO: Musetti (67’ Comparini), Asta, Duranti (39’ Ranieri), Malia, Agafitei (11’ Haxhini), Stefanini (58’ Hakim), Milo, Foderi, Manollari (58’ Coman), Miccoli, Vallone (67’ Attanasio). All. Patrizio Marconi.

ROSELLE: Licata, Biagini, Menchetti, Daveri, Terracciano N., Ricci, Tarlev, Ghezzi, Sestini, Cosimi, Cavaliere. A disposizione: Terracciano D., Abdulai, Saloni, Capitani, Marconi, Mazzarri, Marras, Greco.

MARCATORI: 4’ Tarlev, 11’, 45′ e 21′ st Milo, 16’ Cosimi, 25’ Stefanini, 17’ st, 20’ st e 24’ st Vallone.