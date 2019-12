Piombino e Pontedera più esperte, sconfitte le Under femminili della Gea

GROSSETO – Nel fine settimana caratterizzato dalla fondamentale vittoria della squadra di serie B, tornata in piena corsa per la salvezza, sono scese in campo anche le due formazioni giovanili della Gea Basketball Grosseto che hanno trovato sulla loro squadra avversarie più esperte, più grandi e anche fisicamente più strutturate.

Le Under 16 di Andrea Ciolfi sul parquet della capolista Piombino hanno sfiorato i cento punti di scarto (115-18 il finale), ma di fronte si sono trovate un quintetto composto per la maggior parte da 2004, con quache 2005, mentre le grossetane hanno solo qualche 2005 e molte 2006.

Il tabellino della Gea Under 16: Tanganelli 6, Di Stano 5, Panella, Nunziatini 3, Apicella, Dottorini, Guasti, Lambardi, Vinci 4. All. Andrea Ciolfi. Parziali: 27-3, 58-11, 94-18, 115-18.



Più contenuto invece il divario nel campionato Under 14 tra il Basket Femminile Pontedera e la Gea, che ha chiuso con un ritardo di 33 punti, lottando con le unghie contro il team difficile da contrastare. Le biancosse allenate da Luca Faragli, dopo un primo tempo difficile, nella ripresa hanno preso le misure alle pisane, riuscendo a vince il terzo periodo, riducendo così il passivo.

La formazione Under 14: Tanganelli 9, Emma Camarri 1, Panella 2, Scalora, Landi, Nunziatini 4, Petrini, De Michele 5, Parrini, Diddi, Dottorini, Faragli 10. All. Luca Faragli.