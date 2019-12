Oltre duecento partecipanti al secondo Memorial Corti, alla Costa d’Argento il trofeo

FOLLONICA – Gran bella giornata di sport al campo di Atletica cittadino della ASD Atletica Follonica, dove circa 200 partecipanti hanno dato vita al 2° Memorial Massimo Corti, cross tradizionale valevole per la seconda tappa del grand prix provinciale. Presenti, oltre alla squadra organizzatrice follonichese, tutte le squadre della provincia (Atletica Costa d’Argento, Atletica Castiglionese e Atletica Grosseto) e non solo, da fuori: Atletica Elba, Centro Atletica Piombino, Atletica Volterra e Atletica Fucecchio.

Le gare coinvolgevano bambini dai 3 ai 15 anni, suddivisi nelle varie categorie, dando vita a dei bei momenti di sport. Per l’Atletica Follonica hanno corso oltre 70 atleti che si sono tutti espressi al meglio delle proprie possibilità, ottenendo ben 5 successi con: Luna Vichi nei primi passi, negli esordienti B Olivia Gentili e Pietro Ballantini, nei ragazzi all’esordio Alessandro Valvani e Matilde Fabriani nelle cadette. Altri podi da Martina Mosca negli esordienti C, Olga Gentili per gli esordienti A, Matteo Berardi e Alice Nuti per le categorie cadetti/e. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dello staff dirigenziale, tecnico e dai master azzurri. Inoltre molti genitori dei nostri piccoli atleti hanno contribuito alla riuscita del pranzo sociale a base di carne alla brace. Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor della manifestazione ed al Sindaco Andrea Benini presente alle premiazioni. Il trofeo dedicato a Massimo Corti è andato alla società Atletica Costa D’Argento, come gruppo più numeroso dopo l’Atletica Follonica.