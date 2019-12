Nuoto salvamento: grandi successi per il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco. Ecco tutti i risultati

GROSSETO – La sezione nuoto salvamento Master del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Grosseto – Boni ha chiuso ancora una volta brillantemente la stagione 2018 – 2019 raggiungendo il quarto posto Assoluto nella classifica nazionale per società. Anche quest’anno gli ottimi risultati degli atleti hanno spinto la società biancorossa a lottare per le prime posizioni e solo tre punti l’hanno separata dal terzo posto.

Nella classifica supermaster assoluta di salvamento Andrea Nevi è salito sul gradino più alto vincendo la categoria M45, atleta che ha rappresentato il gruppo sportivo Boni in tutte le manifestazioni del circuito, Daniele Giacomelli al terzo posto sempre nella M45. Nella categoria M50 conquista il primo posto Pier Paolo Pinzuti grazie ad all’ottimo inizio di stagione, ed al secondo posto Fabio Belli. Nella categoria M60 Giorgio Sgherri conquista l’argento grazie alle buone prestazioni nel trofeo Torrini.

Nella categoria donne M45, Simona Pognant ai recenti Campionati europei, ha conquistato due medaglie d’argento rispettivamente nel manichino con pinne e manichino con torpedo. Esordi importanti anche in acque libere, dove ai Campionati italiani Master che si sono tenuti a Scanno, alla sua prima uscita, Fabio Filipponi raggiunge la settima posizione nella categoria M55, piazzamento che lascia intravedere ottimi risultati per il futuro. Per la prossima stagione appuntamenti importanti aspettano il gruppo sportivo Boni come i Mondiali di salvamento che si terranno a Riccione a settembre del 2020.