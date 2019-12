Nonna Faustina compie 100 anni e li festeggia con tutto il paese

PORTO ERCOLE – Grande festa a Porto Ercole per i 100 anni di Faustina Chegia, nata il 2 dicembre del 1919. Dopo la messa celebrata ieri (domenica 1 dicembre) da Don Adorno, alla presenza del vicesindaco di Monte Argentario, la giornata è proseguita in sala parrocchiale con una grande cena a cui ha partecipato l’intero paese, e in cui nonna Faustina è stata circondata dall’affetto dei figli Santina e Giulio, dei nipoti e pronipoti, dei parenti e di tutti gli amici di una vita.