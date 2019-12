maremmalocal: torna l’evento de IlGiunco.net che celebra la Maremma che cambia

GROSSETO – Appuntamento mercoledì 4 dicembre con l’ottava edizione di #maremmalocal, l’evento che ogni anno avvicina IlGiunco.net alla sua comunità, organizzato dal quotidiano della Maremma con il patrocinio di Anso, l’associazione nazionale della stampa online.

Il tema scelto per questa edizione 2019 di #maremmalocal è la Maremma che cambia. «Dal 2011 ad oggi – spiega il direttore Daniele Reali – IlGiunco.net ha sempre puntato sull’innovazione proponendo un nuovo modello nel panorama dell’informazione locale e il cambiamento è stato, sin dall’inizio, uno dei temi ricorrenti nella storia del quotidiano online più letto della provincia di Grosseto. Per questo il cambiamento è stato scelto anche come tema dell’evento del 4 dicembre 2019. Durante l’edizione di quest’anno di #maremmalocal si conosceranno i vincitori del contest #maremmachecambia. Ma non solo. Si parlerà di cambiamento e di esperienze che lo rappresentano, ma anche dei nuovi progetti del giornale online della provincia di Grosseto che in questo 2019 festeggia otto anni di vita. Per tutti questi motivi e perché vogliamo sempre essere vicino alla nostra comunità, ti invitiamo al nostro appuntamento». L’appuntamento è per le 17 nella sala della Fondazione Il Sole, a Grosseto, in via Uranio 40.

«L’invito – conclude il direttore Reali – è rivolto sopratutto ai nostri lettori e a chi ci segue sui social perché è un modo per conoscersi da vicino e festeggiare insieme la fine di questo 2019 e l’inizio di un nuovo anno di impegno per raccontare ogni giorno la Maremma. Come sempre concluderemo la serata con una brindisi a IlGiunco e alla nostra terra».

#maremmachecambia: alla scoperta dei vincitori del contest fotografico – In occasione di #maremmalocal è in programma la premiazione finale del contest fotografico #maremmahcecambia, legato proprio al tema scelto per l’edizione 2019. In totale sono nove le foto che sono state scelte dalla nostra redazione. Tra queste tre saranno scelte come vincitrici finali del contest. Le tre foto vincitrici saranno svelate il prossimo 4 dicembre durante #maremmalocal, l’evento che ogni anno viene organizzato da IlGiunco.net per avvicinare il quotidiano della Maremma alla sua comunità. Un’iniziativa, quella del contest, che è stata possibile grazie alla collaborazione tra la redazione de IlGiunco.net e le Terme di Saturnia.