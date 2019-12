Kart, il pilota Alessandro Pacini premiato dal sindaco di Gavorrano

GAVORRANO – Ancora una volta il giovane pilota di kart Alessandro Pacini è presente nella cronaca sportiva di Gavorrano per essere stato premiato con attestato per meriti sportivi dal sindaco del comune in occasione dell’ultimo consiglio comunale tenutosi giovedì 29 novembre.

In quella occasione ha ricevuto un meritato riconoscimento per essersi distinto nel campionato italiano appena concluso nonché per la partecipazione al mondiale mini Rok, disputatosi sulla pista internazionale di Lonato sul Garda. Come già riportato precedentemente il giovane talento gavorranese si è classificato secondo agli italiani, mancando per un soffio l’accesso alla finale mondiale.