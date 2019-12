GROSSETO – E’ stato intitolato alla piccola Maria Sole Marras il parco giochi di via Germania, a Grosseto. La cerimonia è avvenuta questa mattina alla presenza della famiglia, dell’assessore Giacomo Cerboni, della autorità cittadine e dei compagni di classe di Maria Sole.

In questi due anni di distanza dalla scomparsa della bambina, figlia del consigliere regionale Pd Leonardo Marras, il consiglio comunale di Grosseto, nel maggio 2018, aveva approvato all’unanimità la proposta, proveniente da Rinaldo Carlicchi, di dedicare un parco al ricordo della piccola. Successivamente, la Commissione comunale per la toponomastica aveva preso in consegna il mandato del Consiglio e, qualche mese fa, ha individuato il parco al quartiere della Cittadella per l’intitolazione.