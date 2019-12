FOLLONICA – Incidente in città pochi minuti fa a Follonica. Tutto è successo in via della Pace dove un’Ape si è ribaltata e l’uomo che era alla guida del motocarro è rimasto incastrato nel piccolo abitacolo.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto la persona dall’Ape e l’hanno affidata alle cure dei soccorritori del 118. L’uomo è stato poi trasferito in ospedale con l’ambulanza.

di 9 Galleria fotografica Incidente via della Pace Foll 2019









Per i rilievi è intervenuta la Polizia municipale. La dinamica dell’incidente e se sono coinvolti altri mezzi sarà stabilita dagli agenti.