Il Rotary per i colpiti dal maltempo: colletta alimentare e spettacolo di beneficenza. «Un successo» 

ORBETELLO -Il 30 novembre è stata celebrata la giornata nazionale della colletta alimentare, un momento importante di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare. I Rotary Club di Orbetello-Costa D’Argento e di Monte Argentario hanno partecipato all’iniziativa con propri soci che, indossando le “canottine” del Rotary, all’interno della Coop di Orbetello hanno provveduto alla raccolta di generi alimentari, affiancati da volontari del centro di raccolta della Caritas del Pozzarello.

“E’ stata una giornata di vera generosità – hanno commentato i presidenti dei due club organizzatori, Fernando Andreini e Anna Scotto -: grazie alla sensibilità dei clienti dell’esercizio commerciale, è stato possibile raccogliere ben 1.750 chilogrammi di generi alimentari, tenuto conto anche del contributo fornito dai ragazzi dell’Azione Cattolica di Porto Santo Stefano nella locale Simply. Calorosi applausi di un pubblico numeroso hanno accompagnato lo spettacolo di beneficenza “Multi Talent-di che talento sei?” andato in scena ieri all’Auditorium Comunale di Orbetello. Il ricavato dell’evento sarà destinato interamente alle famiglie colpite dagli eventi atmosferici del 17 novembre scorso”.

“Lo spettacolo – ha ricordato la regista Irene Lizzulli – vuole essere anche un gesto d’amore, nel ricordo di Rita Ulivi, scomparsa recentemente. Bravissimi i giovani attori, i veri mattatori della serata, alle prese sulla scena di un immaginario provino, davanti ad una giuria alquanto esigente, alla scoperta del proprio talento interiore”.

Per il Comune di Orbetello è intervenuta la vicesindaco Chiara Piccini che, nel ringraziare per l’iniziativa, ha ricordato l’esperienza vissuta in quei particolari momenti che si sono succeduti alla violenta tromba d’aria che si è abbattuta nella zona della Polverosa (Orbetello).

“Grazie al pubblico presente in sala – è intervenuta la presidente Scotto -. Di fondamentale importanza, per i successi conseguiti, la collaborazione tra i due club, che realizzano eventi sempre improntati alla solidarietà e al sostegno di chi ha bisogno”.