Il G20 vola a Bruxelles: così Castiglione porta i problemi delle spiagge sul tavolo dell’Europa

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si sono riuniti nei giorni scorso a Bologna i sindaci dei Comuni aderenti al G20s per definire le prossime azioni strategie sui temi cari al summit: ambiente, turismo, sicurezza e fiscalità. Da quest’anno il G20s si è aperto alla partecipazione di tutte le realtà balneari e amministrazioni che hanno registrato più di 1 milione di presenze.

«L’incontro – spiega il sindaco Giancarlo Farnetani – è stato anche l’occasione per dare l’investitura ufficiale al Comune di Vieste come prossima città ospitante il summit 2020. Dopo Bibione e Castiglione della Pescaia, il prossimo appuntamento sarà al sud e fa tappa sul Gargano».

A raccogliere il testimone c’erano il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, l’assessore al Turismo Rossella Falcone e l’assessore allo Sport Dario Carlino.

«Il summit del G20s – sostiene Farnetani – è divenuto un appuntamento per tutte le realtà, pubbliche e private, che di mare e spiaggia fondano la propria economia, è un momento collettivo per confrontarsi non soltanto sui numeri di quello che da sempre è un asset strategico per l’economia nazionale, ma anche per impostare le sfide che il turismo presenterà nei prossimi anni».

«I recenti eventi atmosferici – conclude il sindaco di Castiglione della Pescaia – hanno messo in luce la precarietà di quell’equilibrio ambientale delicato su cui poggiano le nostre spiagge italiane, che per chilometri sono state inghiottite dal mare. Questo è l’elemento più evidente di uno stato di crisi che coinvolge le Amministrazioni locali, chiamate a gestire le emergenze e gli stati di crisi con risorse sempre più limitate».

Domani, martedì, una delegazione del G20s di cui farà parte anche il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani, assieme alla vicesindaca Elena Nappi e l’assessore al turismo Susanna Lorenzini, partirà alla volta di Bruxelles per portare sul tavolo dell’Europa i temi e le problematiche legate alle spiagge. Tre giorni di incontri con i rappresentanti delle Commissioni deputate sui temi del turismo, economia circolare e pulizia dei mari e direttiva servizi.