I talenti della Judo Sakura sbancano il Trofeo Giovani Samurai

BAGNO A RIPOLI – Incetta di medaglie per i quattordici atleti del Judo Sakura alla finale del Trofeo Giovani Samurai, campionato a livello toscano.

Nella classe Bambini si sono qualificati al primo posto Michael Mazzetti, Alessandra Piatto e Alessandro Bularga; al secondo Ascanio Nucci e al terzo Daniel Villanueva.

Nella classe Fanciulli primo gradino del podio per Maxim Pitel, Stefano Bagagli e Nicola Glutnic Nicola al primo posto; seconde Gemma Lepore e Anita Cherubini.

Nella classe Ragazzi si sono qualificati al primo posto Dimitrie Sprinceana, Edoardo Foiu e Alessia Nucci e al secondo Manuel Cirlan. Foiu è stato anche premiato come primo classificato della categoria del trofeo toscano.

Grande soddisfazione del maestro Gino Peccianti, gli allenatori Stefano Mazzetti e Gianluca Pogorelli si congratulano per la bellissima prestazione dei loro atleti.