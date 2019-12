FOLLONICA – Sono state le coppie formate da Roberta Tascini e Rossano Margheriti per il tabellone principale e Jule Busch e Simone Cascino per il tabellone “consolation” ad aggiudicarsi i trofei per l’edizione 2019, la terza, del torneo di padel “Orange The World”.

L’iniziativa, organizzata dal Club Soroptimist International Follonica – Colline Metallifere, è stata ospitata dal Follonica Sporting Club e ha visto la partecipazione di tanti appassionati e del sindaco Andrea Benini, sceso in campo insieme ai suoi colleghi di giunta, gli assessori Alessandro Ricciuti e Francesco Ciompi.

Un evento sportivo con un forte valore di solidarietà visto che il ricavato del torneo è stato devoluto all’associazione antiviolenza Olympia de Gouges – Punto di Ascolto di Follonica. La premiazione finale del torneo è avvenuta in piazza Sivieri, sotto l’obelisco, illuminato di arancione, il colore simbolo della lotta alla violenza di genere.

Noi abbiamo seguito l’iniziativa con le foto di Giorgio Paggetti.