Casinò online, italiani conquistati dal blackjack

Il gioco d’azzardo ha sempre avuto appeal nei confronti dei cittadini italiani, storicamente appassionati di passatempi come il poker, il blackjack, le slot machine e ovviamente la roulette. Non lo scopriamo noi: la Penisola è un paese di giocatori, sono molti i dati a sottolineare tutta la passione nei confronti dei casinò.

Stando alle ultime ricerche, si può scoprire che i primi sei mesi dell’anno in corso hanno portato ad una crescita del +17%, se messi a confronto con il medesimo periodo del 2018. Si parla di una raccolta che è arrivata a quota 81 milioni di euro, con alcuni grandi protagonisti che hanno avuto il merito di trainare la scalata al vertice.

Il blackjack continua a crescere – Gli italiani, si sa, quando si parla di gioco d’azzardo, amano i grandi classici, anche se questi vengono trasferiti in digitale. In particolare continuano ad avere grande successo i giochi più iconici. L’ascesa del blackjack merita un capitolo a parte, in special modo per via delle novità che lo riguardano. Due carte, giocatore contro dealer, tecniche e strategie per vincere: gli italiani, dalla Campania al profondo Nord, sperano sempre nella super vincita, come quella ottenuta a Sanremo qualche anno fa.

Dalla nascita – almeno nella forma tradizionale – con lo sbarco in America intorno al 1800 fino alla clamorosa ascesa, dal 1960 in poi, il blackjack è diventato il sogno di tutti i giocatori-matematici, che hanno studiato una serie di strategie e modalità per portare a casa successo e vincite. Immediatezza, velocità, semplicità nel suo funzionamento: dall’800 all’era digitale, il fascino di questo gioco rimane intanto. Con l’arrivo del web, il blackjack rimane un must: su siti web come Leovegas , per citarne uno, è possibile giocare a blackjack online, anche live. In pratica ci si può collegare via webcam con una sala vera, dove si trovano tavoli e croupier reali. In questo modo tutto il fascino del tavolo da gioco tradizionale si fonde con il mondo digitale: si può godere, da casa propria, di tutta l’atmosfera magica del casinò.

Gli altri vantaggi dei casinò telematici – Non solo blackjack, sui casinò telematici possiamo trovare tutti i giochi d’azzardo che da sempre appassionano i cittadini della Penisola. Ovviamente ci sono tutti i grandi classici come le slot, il poker e la roulette. Online non bisogna dimenticare che si può godere dei bonus di benvenuto, che consentono ai nuovi utenti di sfruttare sin da subito un’interessante agevolazione sulle giocate. Infine, grazie all’avvento degli smartphone e al ruolo sempre più importante che hanno nelle nostre vite, giocare può diventare anche un piacevole stacco nei pochi minuti di relax durante un’impegnativa giornata di lavoro o in pausa pranzo. Non solo: online ci si può confrontare con giocatori di tutto il mondo, per mettere alla prova le proprie capacità in un contesto sempre più globalizzato.