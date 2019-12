Casapound lancia una nuova raccolta alimentare: «Solo per gli italiani»

GROSSETO – CasaPound Grosseto e l’associazione La Deceris organizzano una raccolta alimentare per le famiglie italiane in difficoltà. “Come avviene ormai da oltre due anni – spiegano -, i volontari di CasaPound e dell’associazione La Deceris raccolgono beni alimentari di prima necessità da destinare alle famiglie italiane che ne hanno bisogno. Anche quando non siamo presenti fisicamente davanti ai supermercati, il nostro impegno continua ed abbiamo scelto di destinare i giorni di apertura della sede all’attività di raccolta. Gli alimenti adatti per l’iniziativa restano quelli a lunga conservazione quali pasta, riso, latte, alimenti in scatola, olio, zucchero, caffè, sale, biscotti”.

“Chiunque volesse contribuire ad aiutare i propri concittadini – concludono – è dunque benvenuto nella sede di CasaPound Grosseto in piazza Carlo Cavalieri 4, il mercoledì dalle 18 alle 19, il venerdì dalle 21, e il sabato mattina dalle 10 alle 12. Aiutaci ad aiutare”.