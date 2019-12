Solidarietà: dopo la tromba d’aria, la risposta della comunità ad Albinia

ALBINIA – La tromba d’aria che ha devastato alcune zone del Comune di Orbetello nel Novembre 2019, ha avuto una risposta di solidarietà fortissima, da parte di tuttala Comunità.

L’Associazione Con Albinia nel Cuore, all’indomani dell’evento atmosferico, si è attivata immediatamente mettendo in commercio, i famosi braccialetti “Con la Maremma nel Cuore” e subito, sin dai primi giorni dalla vendita , la risposta delle persone di ogni luogo, è stata incredibile. I braccialetti sono andati esauriti in pochi giorni e per questo abbiamo deciso di effettuare un nuovo ordine di altri 2000 braccialetti, per i quali bisogna ringraziare Banca Tema, che ci ha dato un contributo per acquistare questi nuovi braccialetti. Con il contributo della Banca, abbiamo potuto quindi avere i nuovi braccialetti a ‘costo zero’, senza utilizzare i soldi già da noi raccolti per le famiglie. In collaborazione con la ProLoco di Albinia e la partecipazione dei commercianti di Albinia e la Polisportiva Polverosa, abbiamo organizzato una cena con lotteria di beneficenza il 29 Novembre a Polverosa; la risposta della comunità è stata fantastica, con oltre 300 persone presenti (capienza massima della struttura) a fronte delle oltre 500 richieste pervenute.

Il ringraziamento va agli sponsor, che sono stati molti, in primis Conad, grazie al cui contributo, la cena per gli organizzatori è costata quasi niente; i commercianti che hanno collaborato servendo la sera stessa e mettendo in palio tutti i premi della lotteria, e infine le cuoche, i pilastri della serata, che si sono messe ai fornelli alle prime luci dell’alba e hanno finito a notte fonda.

Come Associazione con Albinia nel Cuore, volevamo poi ringraziare CRAL Acquedotto del Fiora che ha voluto dare il suo contributo, acquistando 400 braccialetti “Con la Maremma nel Cuore” che verranno consegnati a tutti i dipendenti, e ringraziamo altresì il Circolo nautico Torre d’Albegna, per la donazione che ci ha fatto, al quale consegneremo dei braccialetti da regalare ai loro soci.

La vendita dei braccialetti, continuerà fino alla fine delle festività, quindi potete trovarli in molte attività della provincia di Grosseto, anche con nuovi colori; dopodiché tireremo le somme, e il ricavato sarà destinato totalmente, alle famiglie colpite dall’evento atmosferico del Novembre 2019.