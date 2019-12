Migliarino Volley asfaltata, netto successo delle Under 16 della Pallavolo Follonica

FOLLONICA – Splendida vittoria della Under 16 femminile della Pallavolo Follonica disputata in casa, presso il Palagolfo con la squadra Migliarino Volley Bianca (parziali 25-20; 25-17; 21-25; 29-27).

Le padrone di casa si sono imposte nei primi due set, dimostrando in campo una perfetta sintonia di gioco che ha permesso di controllare senza difficoltà il gioco della squadra ospite.

Nel terzo set Il Migliarino ha ottenuto il punteggio di 25-21, ma le ragazze del coach D’Auge hanno prontamente reagito combattendo il quarto set punto su punto con tenacia e determinazione, aggiudicandosi la vittoria per 29 a 27.

Grande soddisfazione per le ragazze della Pallavolo Follonica e del loro coach pronti a disputare le partite di ritorno del campionato con entusiasmo, con l’ambizioso obbiettivo di dare inizio ad una avvincente rimonta. Queste le convocate azzurre: Sofia Barzanti, Viktoriya Basnyk, Giuditta Bellini, Agnese Mecacci, Sofia Omeghetti, Mia Ovcharovich-Contu, Giorgia Panerai, Virginia Parlanti, Giulia Sottani, Sofia Vanni.