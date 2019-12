Legni ed errori, amara sconfitta di misura per gli Juniores del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Sfortunata sconfitta casalinga per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano contro il Ponsacco, che prevale 2-1. I ragazzi di Giulio Biagetti, nel primo tempo, hanno pagato a caro prezzo due errori e nella ripresa non sono riusciti a finalizzare alcune occasioni. La partenza dei biancorossoblù è stata brillante, con il tiro di Leonardo Costanzo che è andato a stamparsi sulla traversa. Un errore al quarto d’ora consente ad Altamura di trovarsi a tu per tu con Mazzi e di batterlo. Dopo dieci minuti il colpo di testa di Berti rimette in parità le sorti dell’incontro, ma un errore sulla tre quarti permette ai pisani di andare nuovamente in vantaggio al 40′. Nella ripresa il risultato non cambia: il Follonica Gavorrano colpisce un palo con Berti e i tentativi di Leonardo Costanzo e Mordini finiscono di poco a lato. L’undici di Biagetti avrà la possibilità di riscattarsi mercoledì prossimo nel recupero al “Nicoletti” con l’Aglianese.

FOLLONICA GAVORRANO: Mazzi, Molia, Righini, Cordovani, Curcio, Carrella (50′ Pacchini), Xhafa, Mordini, Berti (60′ Manollari), Leonardo Costanzo, Pastore (60′ Luca Costanzo, 80′ Rubegni). A disp. Boe, Yanga, Sili, Zanaboni. All. Giulio Biagetti.

PONSACCO: Bartolozzi, Lazzerini, Santini, Vichi, Bianco, Macchi, Stoppa, Giuntini, Cavallini, Altamura, Le Rose. A disp. Bici, Politano, Belcari, Maenza, Di Giulio, Pedani, Terreni, Toscano, Matteucci. All. Livio Paci.

MARCATORI: nel p.t. al 15′ Altamura, al 25′ Berti, al 40′ Le Rose.