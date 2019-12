I giovani atleti dell’Invictasauro trionfano al raggruppamento Esordienti I anno

GROSSETO – Gli Esordienti 2008, della Asd Invictasauro si sono imposti nel secondo raggruppamento riservato alla categoria Esordienti I anno, superando il Follonica Gavorrano, la Giovanile Amiata e il Manciano. I ragazzi dei mister Cianti, Sabbatini e Turetta, hanno veramente giocato bene, e si sono meritati la prima posizione di fronte a squadre importanti. I ragazzi di Grosseto hanno concluso non subendo nemmeno una rete e totalizzando 12 punti complessivi. Mister Maurizio Bruni, responsabile tecnico della scuola calcio elite, naturalmente si dice soddisfatto dell’ottima prestazione dei propri ragazzi, soprattutto per il bel gioco fatto, il modo di stare in campo e la correttezza dimostrata.

I ragazzi della Asd Invictasauro presenti al raggiungimento erano Samur Angeli, Riccardo Artino, Giacomo Betti, Justin Cazacu, Niccolò Fiore, Matteo Francioli, Francesco Galli, Thomas Mariotti, Leonardo Mastacchi, Davide Meschinelli, Nicola Picchianti, Manuel Perciavalle, Chistian Porta, Marco Roggiapane, Samuel Rubegni, Federico Simi, Gabriele Venturacci e Davide Vergari.