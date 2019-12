FOLLONICA – Vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo a Follonica, dove c’è stata un’esplosione in una garage. All’interno del garage, in via Torricelli, in zona san Luigi, c’era una persona, un uomo. Sembra che stesse saldando e che sia esploso il serbatoio di una moto che si trovava nel garage.

Al momento sul posto la Croce rossa di Castiglione della Pescaia per i primi soccorsi, i Vigili del fuoco che stanno spegnendo l’incendio e valutando se ci sono stati danni strutturali e i Carabinieri. L’uomo è stato soccorso e potrebbe essere trasferito con Pegaso 2.

di 8 Galleria fotografica Esplosione Foll dicembre 2019









Notizia in aggiornamento.