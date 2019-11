Una Gea bisognosa di punti sfida la Libertas Livorno, Crudeli: «Dobbiamo smuovere la classifica»

GROSSETO – La Cooplat Ambiente Grosseto vuole riprendere la corsa salvezza, ospitando domani domenica alle 18 al Palasport di via Austria la Libertas 1947 Livorno. I biancorossi grossetani (che il prossimo 11 dicembre devono recuperare la sfida con la Pall. Valdera) sono reduci da tre sconfitte di fila, contro Colle e Costone in trasferta e contro Quarrata in casa, e hanno necessità di tornare a muovere la classifica, per non perdere contatto con le formazioni che lottano per la permanenza in serie C silver. La Gea ha dimostrato di poter giocare con qualsiasi squadra, anche se serviranno determinazione e concentrazione per portare a casa due punti fondamentali soprattutto per il morale in vista di un periodo impegnativo.



L’avversario di turno ha due punti in più di Zambianchi e compagni e ha nell’attacco il suo punto di forza con una media di 74,3 (68,7 i grossetani). Il miglior realizzatore è la guardia Leonardo Niccolai con 115 punti. La Libertas 1947 è reduce da una sconfitta casalinga di misura (64-65) con il CMB Carrara.

“Quella contro la Libertas Livorno – dice il coach Pablo Crudeli – è una sfida delicata, ma che dobbiamo vincere per tornare a muovere la classifica dopo una bella partenza. Ci siamo allenati bene e mi aspetto una bella prestazione dai miei ragazzi”. Il tecnico argentino recupera sia Matteo Bambini che Mirko Mari e avrà così la possibilità di avere sempre un quintetto fresco in campo.



Il coach livornese Federico D’Elia presenterà proprio a Grosseto il neoacquisto Luca Malfatti, ala-pivot classe 1990. Un giocatore cresciuto nel florido vivaio del Don Bosco Livorno e che ha disputato 8 stagioni consecutive in serie B vestendo le maglie di Don Bosco, Taranto, Piombino, Ortona, Napoli e Cecina. Tre invece i giocatori usciti dalla rosa labronica nel corso della settimana Tommaso Buzzo, Andrea Malvone e Marco Massoli.

Questi i convocati della Cooplat Ambiente: Battaglini, Zambianchi, Perin, Bambini, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Scurti, Mari, Bocchi e Gruevski.



Il programma della 9ª giornata: Galli Terranuova-Juve Pontedera, Libertas Liburnia-Us Livorno, Pallacanestro Valdera-Dany Quarrata, Cooplat Ambiente Grosseto-Libertas 1947 Livorno, CMB Carrara-Audax Carrara, Colle Basket-Costone Siena, Biancorosso Empoli-Folgore Fucecchio.

La classifica: Folgore Fucecchio 14 punti; Dany Quarrata, Costone Siena 12; Juve Pontedera, Pallacanestro Valdera 10; Libertas Livorno, CMB Carrara, Galli Terranuova 8; Biancorosso Empoli, Colle Basket, Cooplat Ambiente Grosseto 6; Us Livorno 4; Audax Carrara 2; Libertas Liburnia 0.