Sconti incrociati tra Centro commerciale naturale e Conad

GROSSETO – Fai la spesa nei punti vendita Conad di Grosseto e ottieni lo sconto nei negozi del centro storico. Fai acquisti nei negozi del centro storico e ottieni lo sconto per fare la spesa nei punti vendita Conad. Dal 5 dicembre, per tutto il mese, partono le offerte incrociate.

È questo il frutto dell’accordo tra Clodia Commerciale, la società che gestisce i negozi Conad di Grosseto e il Centro Commerciale Naturale “Centro storico Grosseto”. Un’alleanza che si rinnova dopo il successo dello scorso anno, dando vita ad uno scambio bilaterale finalizzato a rivitalizzare il centro cittadino.

L’iniziativa si chiama “Grosseto al centro naturale del nostro cuore” ed è rappresentata con il fiore stilizzato di Conad, che tiene al centro il logo del Ccn, il tutto protetto da due mani chiuse a cuore.

“Generalmente si guarda alla grande distribuzione e ai negozi del centro storico come realtà in contrapposizione – commenta Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale srl, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – bisogna invece collaborare affinché la città cresca in equilibrio, dalle periferie al centro, come luogo speciale di incontro della comunità. L’accordo tra Conad Grosseto e Ccn ‘Centro Storico Grosseto’ nasce con questo obiettivo ed è nostra intenzione consolidare e potenziare questo rapporto nei prossimi anni.” “Crediamo nella bontà dell’iniziativa – aggiunge Alessio degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale – anche perché i nostri supermercati sono frequentati da molte persone che vengono da fuori città e questi incentivi economici sono un modo per attrarli verso il centro storico.”

“Per il secondo anno consecutivo siamo entusiasti di dare il via alla stagione delle feste natalizie con un bel regalo alla nostra clientela – commenta Enrico Collura presidente del CCN Centro Storico Grosseto – Grazie a questa collaborazione di co-marketing con Conad Grosseto, arrivata alla terza edizione, abbiamo visto aumentare il grado di soddisfazione dei nostri clienti: se rendiamo felici loro, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. A chi farà acquisti a Conad regaleremo 150.000 cartoline con i nostri buoni sconto: è un investimento che siamo certi porterà grandi risultati. Dopo la bella estate che abbiamo vissuto, confidiamo di chiudere l’anno al meglio”.

Quando sei da Conad: dal 5 al 31 dicembre, se fai la spesa in uno dei 3 punti vendita Conad di Grosseto (Aurelia Antica, via Clodia, via Senegal), presentando la tua Carta Insieme, riceverai subito una cartolina per usufruire di uno sconto nei negozi del Ccn “Centro storico Grosseto” da spendere entro il 13 gennaio 2020. Per ottenere lo sconto in centro, basterà mostrare il coupon e la Carta Insieme.

Quando sei nel centro storico di Grosseto: fino al 31 dicembre, a fronte di un acquisto in un negozio del centro commerciale naturale, riceverai una cartolina da utilizzare entro il 13 gennaio 2020, in uno dei 3 punti vendita Conad di Grosseto (Aurelia Antica, via Clodia, via Senegal) per usufruire di uno sconto di 5 euro su una spesa minima di 20, in prodotti a marchio Conad (Sapori&Dintorni Conad, Verso Natura, Piacersi, Alimentum Conad). Per avere lo sconto è necessario utilizzare la Carta Insieme Conad.

Nella foto da sinistra: Giulia Corti del negozio Bpys and Girls; Patrizia Fommei, dell’Erboristeria Bonheur il Quadrifoglio; Alessandro degli Innocenti, di Conad Grosseto; Vincenzo De Sapio, del negozio di abbigliamento “Rinascimento”, vicepresidente del Cnn “Centro Storico Grosseto”.