Nuova escursione della lega trekking Uisp nel Parco della Maremma. Ecco come iscriversi

GROSSETO – Domani domenica 1 dicembre la lega trekking Uisp di Grosseto ha in programma un’escursione nel Parco della Maremma sul sentiero per San Rabano che parte dal centro visite del Parco ad Alberese. Il percorso, di media difficoltà per i dislivelli, si sviluppa per circa 13 chilometri.

Il biglietto d’ingresso costa 10 euro e non è consentito portare cani. Portare pranzo al sacco, acqua, abbigliamento da trekking, con particolare cura per le scarpe. Appuntamento in via Ravel-Grieg per le ore 8,45. Info 3703794027.