Montevarchi concreto e fortunato, sconfitti di misura gli Juniores del Grosseto

MONTEVARCHI – Continua il momento sfortunato per la Juniores di mister Angeli, sconfitta per 1-0 sul terreno di Montevarchi, dopo una partita grintosa finita però con un palo e due traverse colpite e, soprattutto, con la rete di Parigi arrivata per un errore difensivo a inizio partita. Gara intensa ma corretta, in un campo pesante. Da segnalare l’infortunio di Chelini, dopo pochi minuti, trasportato in ospedale per accertamenti alla caviglia.

AQUILA MONTEVARCHI: Marziano, Ottanelli, Calosci, Sati, Nencioni, Lopes, Dini, Ferri, Pareggi, Parigi, Landini. A disposizione: Kisyo, Rullo, Ramadani, Spertilli, Borghesi, Destro, Maccari, Giusti, Pepi. All. Brunetti.

US GROSSETO: Mileo, Chelini, Castellazzi, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Riitano, Ottaviano, Guazzini, Yildiran, Cerretti. A disposizione: Coppola, Lupo, Bellini, Rosi, Palmieri, Pratesi, Pineschi, Camerlengo, Meacci. All. Angeli.

RETI: 7′ Parigi.