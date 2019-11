Maregiglio Gea avanti tutta, battuto il Cus Pisa nel recupero del quarto turno

GROSSETO – Non conosce soste la marcia della Maregiglio Gea nel campionato di Prima divisione. I ragazzi allenati da Alessandro Goiorani, venerdì sera, si sono imposti per 78 a 61 sul Cus Pisa nella gara di recupero del quarto turno. I pisani sono stati un avversario tosto, che per 7-8 minuti ha lottato con i padroni di casa e che solo nell’ultima frazione è uscito definitivamente di scena. La Maregiglio, dopo un iniziale vantaggio, rallenta e va sotto a inizio secondo quarto. Il Cus Pisa difende bene e la Gea non riesce a centrare il canestro. Dopo un alternarsi in sostanziale parità la Gea Maregiglio prende quota chiudendo i primi 20 minuti in doppia cifra di vantaggio, 40-30.

Nel terzo tempo la Gea Basketball mantiene il vantaggio . Da segnalare i numerosi rimbalzi catturati da Piccoli e uno straordinario canestro con tuffo di Burzi sul 54-45. Nell’ultimo quarto la Gea allunga il passo e gioca in scioltezza. Nel finale, con quindici punti di margine emerge la stanchezza e i falli si susseguono in una partita sempre corretta. MIglior realizzatore capitan Marco Santolamazza che nel primo tempo ha firmato anche tre triple. In doppia cifra anche Piccoli, Baffetti e Neri. Ottimo comunque il comportamento di tutto il gruppo.

Prima divisione, Maregiglio Gea Grosseto-Cus Pisa 78-61

MAREGIGLIO: Santolamazza 14, Bassi, Tattarini 7, Martens, Baffetti 11, Neri 10, Pierozzi 4, Brezzi, Romboli 5, Bocchi 5, Burzi 9, Piccoli 13. All. Alessandro Goiorani.

CUS PISA: Malfanti 2, Adanti 16, Vagnoli 4, Chiarello 7, Vannozzi 24, Violani, Amato 2, Vico 3, Banelli 3, Bandino, De Rosa. All. Stolfi.

ARBITRO: Irene Frosolini di Grosseto.

PARZIALI: 16-15, 40-30; 55-45.