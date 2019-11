Il Cp Alice scalda i muscoli per la Coppa: penultimo match contro il Follonica B

GROSSETO – Penultimo turno di Coppa Italia di serie B per il Circolo Pattinatori Grosseto Alice, impegnato domenica alle 18 sulla pista di via Mercurio contro l’Impredil Follonica B. I ragazzi di Alessandro Brizzi sono reduci dall’ottima pareggio strappato all’Hockey Siena e in questa settima fatica cercheranno di confermare il buon comportamento, in vista dell’imminente inizio del campionato, fissato per il 12 gennaio. La squadra ha ormai una propria identità e vorrà confermarlo in questa seconda gara consecutiva davanti al pubblico amico.

Il quintetto di Alice ha già vinto contro i follonichesi (6-4) nella gara di andata e domenica cercheranno di fare il bis, in attesa di misurarsi fra sette giorni con l’Hc Castiglione.



“Non sarà una partita facile – sottolinea l’allenatore Alessandro Brizzi – Loro ce la metteranno tutta per cancellare quello zero in classifica ma noi vogliamo proseguire la marcia positiva. All’andata abbiamo vinto non giocando benissimo, approfittando anche dell’assenza di Matassi. Ripeto, stavolta non sarà facile. In queste ultime settimane ho visto la squadra più unita, c’è più collaborazione nella fase difensiva. Piano piano siamo raggiungendo la condizione migliore in vista del campionato”.

Torna a disposizione il portiere Raffaello Ciupi, mentre prosegue la preparazione il neoacquisto Filippeschi, che sarà però disponibile per le prossime uscite. I convocati: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Burroni (nella foto di Mimmo Casaburi), Bardini, Angeloni, De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi.