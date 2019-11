FOLLONICA – La Proloco di Follonica, in collaborazione con lo sportello Follonica Città Ospitale e con il patrocinio del Comune di Follonica, ha organizzato la prima edizione del convegno “Accessibilità in fiera”, che si sta svolgendo alla Fonderia 1, comprensorio Ex Ilva.

Saranno due giorni di incontri, dibattiti, e progetti sul tema del turismo accessibile, la nuova frontiera di sviluppo per un’offerta turistica inclusiva e universale. Inoltre si parlerà di sviluppo territoriale, economico e occupazionale, di sport per tutti, dell’innovazione tecnologica, di progetti culturali e itinerari turistico accessibili.

Accanto al lavoro di proposte dei molti espositori presenti in fiera, le giornate sono caratterizzate da momenti di approfondimento, condivisione e confronto tra gli operatori, le associazioni di volontariato presenti sul territorio e l’amministrazione comunale.

All’inaugurazione di “Accessibilità in fiera” per noi c’era Giorgio Paggetti che ha scattato qualche foto che potete vedere nella gallery.