Continua il tandem Crystal Palace-Flamengo Futsal, Pinco Pallino Joe vola in testa

GROSSETO – Si profila un appassionante testa a testa per il comando della serie A di Grosseto tra Crystal Palace e Flamengo Futsal: questo il responso della settima giornata di campionato, con gli inglesi di Ceri che si mettono alle spalle il ko di una settimana fa disponendo 10 a 3 di un cliente ostico come l’Fc Bascalia: Novello e Marzocchi trascinano nel ritorno alla vittoria e tengono agganciato il Flamengo Futsal, con la cinquina del rientrante Montagnani determinante nel 9 a 4 sull’Fc Mambo. Le due squadre appaiono di un livello decisamente maggiore della concorrenza, anche se l’Atletico Barbiere può svolgere il ruolo di terzo incomodo dopo l’8 a 6 sull’Aston Villa (Giacalone 3): Santamaria, De Luca e Merkoqi sono i protagonisti della squadra di Di Girolamo. Ottima vittoria anche per l’Istia Campini con il poker di Raia che piega 8 a 3 il Barbagianni Carrozzeria Tirrena, mentre termina in parità (5-5) lo scontro salvezza tra Tpt Pavimenti e Muppet: Taviani risponde alle incursioni di Canuzzi e Trotta.

Montalcino superstar nel campionato cadetto, con l’implacabile Pacenti che scava un solco importante nella classifica cannonieri e spinge i suoi al primo posto in solitario grazie al 12 a 5 sugli All Star: l’attaccante firma sette reti a testimonianza dello stato di grazia che sta avendo in questa prima parte di stagione. La classifica è ancora corta e vede il Montalcino tallonato da Vets Futsal e Pizzeria Pepe Nero che impattano 3 a 3 nello scontro diretto, con Iacopo Rossi che risponde a Bartiromo, mentre il Bar Il Porto Talamone compie un bel balzo in graduatoria con il 9 a 6 sui Grifoni (Pessia 5) con un super Pagano cinico e spietato in zona gol. Torna a sorridere anche la Pizzeria Big Pizza con il 9 a 5 sul Soccer Dream in cui brillano Federico Birelli e Lorenzo Vichi. Riposava il Rispe Crew.

L’Istia Longobarda chiama, Endurance Team e Pizzeria Ballerini rispondono nel girone A di serie C: la prima della classe prosegue il proprio percorso netto spuntandola di misura (7-6) su un ostico Mugen Fc, trascinato dalla classe di Tino. Milli e compagni però quest’anno sono sempre sul pezzo e concentrati, con quel qualcosa in più regalato sempre da Passalacqua. Le inseguitrici però sono toste e l’Endurace Team di Meattini ringrazia Conviti per il 7 a 2 sul Joga Bonito, cliente sempre difficile da domare, mentre la Pizzeria Ballerini di Nanni si affida a Bernardini, Toninelli e Bruciaferri per vincere 12 a 7 sull’Angolo Pratiche di Coen e mantenersi anch’essa a punteggio pieno (ma con due gare in meno della battistrada). Gjecaj ed Erbil catapultano lo Scutari al quarto posto dopo il 10 a 1 sui Wild Boars, mentre lo Sporting Talamone di Biozzi torna a fare festa con il 7 a 4 sullo Scansano (Ciolfi 3) determinato dai gol di Neri e Moro Iglesias. Infine, salomonico pareggio (3-3) tra Bar Il Cinghialino e Roda Beer, che vede in evidenza De La Rosa da una parte e Garofalo dall’altra. Riposava lo Sbratta Praga.

Settimana d’oro per il Pinco Pallino Joe di Maule, che ottiene sei punti contro le avversarie dirette e sprinta decisamente in testa alla classifica del gruppo B di serie C. Prima infatti Marignoni e compagni battono 9 a 5 nel recupero l’Emme 29 con Fiori abile a firmare il break decisivo, poi vincono 8 a 6 con i Fly Emigrates, gara in cui torna a fare la voce grossa nel tabellino marcatori il solito Vichi. Un allungo importante, ance se l’Emme 29 trova subito il modo di reagire vincendo a valanga (16-6) su La Scafarda (Davide Cinelli 4) con Davide e Gabriele Fazzi che vanno in rete a ripetizione. Il Partizan Degrado orfano di Ciacci viene stoppato sul 4 a 4 dall’ostico Spazio Verde capitanato da Voicu e Rodriguez, mentre l’esordio di Mirco Cinelli, bagnato da una quaterna di gol, regala al Ristorante Pizzeria Il Melograno il successo per 7 a 3 sull’Approdo Fc. La cinquina di Lucchetti spiana la strada al Ritual Fc che si afferma 8 a 4 sullo Scarlino calcio a 5, mentre l’esordio di Vento porta la prima vittoria nei tornei Uisp all’Iss Pro Evolution: 7 a 6 all’ultimo respiro sul mai domo Asd Bivio Ravi (Berretti 3). Riposava il Good Vibes.

I tre punti del Bibar ormai non fanno più notizia nel campionato della zona sud, e i ragazzi di Fanteria proseguono il percorso netto con il 10 a 4 sull’Orbetello Futsal in cui sono Coli, Rusu e Trabucco a mettersi maggiormente in evidenza. I Delfini Estetica Helios faticano, ma alla fine mantengono le distanze con il 5 a 4 sull’Ugo’s Pub Team: gara molto nervosa, Tommaso Alocci fa come sempre la sua parte ma Pierluigi Conti e Santini firmano le reti decisive. Straripante l’affermazione della Robur Gladio di Longobardi, con Federico Ballerini che va addirittura in doppia cifre di marcature: 16 a 3 contro il Paris Saint Gennaro nella sfida che valeva la terza piazza. Itri e Jacopo Francavilla fanno tornare il sorriso in casa Circolo Giardino con il tennistico 6 a 3 inflitto all’Adamantis (Lorenzo Venanzi 2), mentre termina in parità (4-4) la gara tra Spaccatazzine e Bar Le Burle, con Filiè e Lelli che risultano migliori marcatori con una doppietta ciascuno. Rinviato il derby Mbm Infissi-Cs La Rosa.

Il campionato di calcio a 7 parla sempre più la lingua del Caffè Barracuda, che inanella un’altra larga vittoria nel proprio percorso di testa. Il team di Tramannoni infligge un pesante 10 a 3 all’Ink Ind. Tattoo Studio, dove è sempre Giagnoni a comandare le redini dell’attacco, aiutato da Miserocchi e Ceccherini. Ci pensano invece Potenzi e Mazzini a riportare i tre punti in casa Fc Braccagni, grazie al 4 a 3 di misura su una comunque positiva Cgil. Rinviata Ps Car Center-Errebi.