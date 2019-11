“Voi preziosi per noi”: i gioiellieri si presentano alla città. «Così diamo il via allo shopping natalizio»

GROSSETO – “Voi… preziosi per Noi. Gioielli, diamanti, si raccontano in un connubio tra creatività umana e miracoli della natura” è il titolo che il sindacato Federpreziosi Confcommercio Grosseto ha dato all’incontro con cui domenica prossima, 1 dicembre, si presenterà ufficialmente alla città. Ed è proprio a tutti i cittadini che si rivolge l’evento, ad ingresso gratuito, che avrà luogo nel pomeriggio alle 16 nella sala Mirto Marraccini della Banca Tema, in corso Carducci 14.

L’iniziativa è realizzata con il sindacato nazionale Federpreziosi, la Confcommercio provinciale, la collaborazione dell’Istituto Gemmologico Italiano ed il patrocinio della Banca Tema. Interverranno Alessandra Merli, presidente Federpreziosi Confcommercio Grosseto, Steven Tranquilli, direttore nazionale Federpreziosi, Renata Marcon, analista e docente dell’Istituto Gemmologico Italiano. Si partirà dalla storia, ovvero dal percorso di questa pietra che è diventata così preziosa. Dalle caratteristiche tecniche agli aneddoti, si parlerà del legame tra quello che è da un lato il prodigio della natura e dall’altro la capacità dell’uomo.

“Sarà un racconto coinvolgente dedicato, questa volta, a tutti i cittadini e non solo agli addetti del settore – precisa Merli -. Ma il nostro intento principale è quello di farci conoscere meglio come gioiellieri. Anzi, come ‘cordata di gioiellieri’. Il nostro sindacato dimostra che insieme si può crescere, si possono trovare soluzioni per affrontare le nuove sfide di un mercato in continua evoluzione, e che si ha maggiore peso nel presentare le proprie istanze di fronte alle istituzioni”.

“Siamo partiti dal problema della sicurezza – ricorda Merli – con la creazione di una chat tra noi gioiellieri per segnalare, in tempo reale, possibili criticità, e aprendo un filo diretto con la Questura, che ci ha accompagnato in questo percorso fino alla stesura del ‘Vademecum sulla sicurezza’ per gli operatori del settore”.

Il presidente ricorda poi il supporto che gli uffici della Confcommercio di via della Pace hanno fornito agli associati per adeguarsi ai nuovi adempimenti relativi al decreto legislativo sui Compro Oro, quindi la formazione per gli operatori del settore, sul diamante naturale e sintetico come sul corallo, fino ad arrivare ai percorsi formativi per i giovani.

Federpreziosi ha fatto conoscere la sua arte alle scuole, con il progetto di alternanza scuola-lavoro realizzato con il Liceo Artistico, fino ad aprire le porte a tutti gli interessati mettendo in piedi il primo corso formativo di oreficeria targato Confcommercio Grosseto.

Attualmente il sindacato conta una ventina di associati operanti in città e sul territorio provinciale. Fanno parte del direttivo presieduto da Alessandra Merli i colleghi Francois Khoury, vicepresidente, Gabriella Cartella, Marisa Palla, Antonio Cocchia, Cristina Gasbarro, Maurizio Musardo e Marco Stoppa.

“Con questo nostro evento del primo dicembre noi gioiellieri diamo il via, in modo diverso – conclude Merli –, allo shopping natalizio. Regalare un gioiello significa scegliere di fare un dono importante, di quelli che emozionano, che rimangono nel tempo e che comunicano davvero il valore di un gesto d’affetto per una persona cara. Venire ad acquistare nei nostri negozi significa affidarsi a degli esperti professionisti, ed è anche per ribadire questo concetto che presto le nostre vetrine saranno contraddistinte da un’apposita vetrofania del sindacato Federpreziosi Confcommercio Grosseto, che diventerà una sorta di marchio a garanzia di qualità”.