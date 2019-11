Viabilità, Pizzichi: «Spesi inutilmente 50mila euro. E’ necessario un nuovo piano traffico»

FOLLONICA – “Il Comune di Follonica deve ancora presentare un nuovo piano del traffico da più di 10 anni, più volte elaborato. Nonostante le promesse ripetute nel tempo, sono stati spesi già 50mila euro circa senza aver mai portato in fondo il piano per una corretta viabilità. Molte attività e associazioni di categoria hanno sottolineato, a più riprese, il permanere di una pesante crisi economica e di difficoltà per gli esercenti che sta portando, tra le altre, alla chiusura di svariati negozi in città. È provato che l’attuale piano del traffico, ormai datato, non è riuscito ad allontanare le auto dal centro ma soltanto a disincentivarne la sosta, tutto a danno dei commercianti del centro”. A parlare Daniele Pizzichi, consigliere comunale Lega.

“È visibile la desertificazione commerciale di molte vie cittadine, tra cui, in modo particolare, di via Colombo, via Bicocchi ed il mercato coperto – continua il consigliere -. È indispensabile passare dalle parole ai fatti, la città è stanca delle solite promesse del sindaco e necessita assolutamente un nuovo piano del traffico”.

“Visto il bisogno impellente di misure al traffico urgenti, soprattutto nel centro di Follonica, ho presentato una mozione per chiedere nel più breve tempo possibile, in maniera prioritaria, alcune modifiche essenziali alla viabilità: mutare la viabilità in via Bicocchi e via Colombo tornando ad una circolazione ad anello, consentendo la totale circolazione delle singole vie per singolo senso di marcia. Inoltre – conclude Pizzichi – è necessario eliminare il senso vietato di transito alle auto in largo Cavallotti (palesemente inutile e sistematicamente eluso) consentendo la libera circolazione dei mezzi in direzione stazione, magari attraverso la creazione di una piccola rotonda”.