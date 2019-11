Va a scuola in auto, e quando esce la macchina non c’è più

GROSSETO – Ha preso l’auto per andare a scuola, alla Cittadella dello studente, l’ha parcheggiata davanti all’istituto scolastico, davanti al centro commerciale. L’ha chiusa e alle 13, quando è uscito per andare a pranzo, l’auto era ancora lì.

Il tempo di un pasto veloce ed è rientrato a scuola, dove è rimasto tutto il pomeriggio, sino alle 19. quando è uscito l’amara sorpresa, l’auto, una Renault Clio del 99, tre porte, non c’era più. «Faccio appello a tutti coloro che possono aver visto qualcosa – afferma Debora, la mamma del derubato -, la targa dell’auto è BH791PE, ho già fatto denuncia in questura per il furto. Se qualcuno la vedesse in giro, o avesse visto qualcosa è pregato di contattare la Polizia per fare una segnalazione».