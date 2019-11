Trasferta contro il Thiene per il Circolo Pattinatori: obiettivo mantenere il primo posto

GROSSETO – Circolo Pattinatori Edilfox chiamato a difendere il primato nel campionato di serie A2 domani sabato alle 20,45 sulla pista del Thiene, compagine retrocessa dalla serie A1 e attualmente sesta in classifica con 9 punti. Per la “Big red machine”, imbattuta dopo sei giornate e reduce da tre nettissime affermazioni contro le ultime tre della classifica, è sicuramente una gara da prendere con le molle, come conferma l’allenatore Massimo Mariotti: “Se guardiamo la classifica il Grosseto è sicuramene favorito, ma purtroppo non è così. Il Thiene, caduto pesantemente a Modena e a Bassano, in casa è imbattuto e nella formazione, che negli ultimi quattro anni ha ottenuto due promozioni, ci sono due tre elementi che provengono dalla serie A1. Il loro miglior realizzatore con nove reti è Marco Ardit, un ragazzo che ho portato con me nell’Under 19 azzurra”.



“Ci aspetta un confronto impegnativo – prosegue Mariotti – la trasferta più difficile di quella affrontate fino ad adesso. Ma se la superiamo possiamo mettere intanto il punto esclamativo per la qualificazione alle finali di Coppa Italia, che sono il primo obiettivo di questa stagione. La squadra sta bene, si allena con impegno e in maniera altamente professionale. Le premesse sono positive, ma non dobbiamo fermarci”.

Il Ct azzurro avrà a disposizione per la trasferta in Veneto l’organico al completo: Michael Saitta, Bruni, Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli (foto Casaburi).



Il programma dell’ottava giornata di A2: ore 17,30: SGS Forte dei Marmi-Credit Agricole Sarzana; ore 20,45: Pordenone-Trissino, Montecchio Precalcino-Amatori Modena, Cremona-Roller Bassano, Thiene-Edilfox Grosseto.

La classifica: Edilfox Grosseto e Amatori Modena 16 punti; Cremona 15; Roller Bassano e Molfetta 12; Thiene 9; Trissino 8; Montecchio Precalcino 7; Sarzana 2; Pordenone e Forte dei Marmi 1.

Classifica marcatori: Pasquale (Trissino) e Montivero (Modena) 18; De Tommaso (Modena) e Pochettino (Cremona) 14; Saavedra (Grosseto) 13.