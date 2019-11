«Sto bene, stai tranquilla» i messaggi della ragazzina scomparsa alla mamma

GROSSETO – «Sto bene, non cercarmi» è questo il tenore dei messaggi, whatsapp e vocali, che la ragazzina minorenne scomparsa da casa da alcuni giorni si è scambiata ieri sera e a tarda notte con la mamma. «Stai tranquilla, non preoccuparti» ha detto la ragazzina che è ancora minorenne alla mamma che cercava di capire il perché di questa fuga. La mamma ha chiesto come facesse visto che non aveva soldi con sé, o se avesse bisogno di qualcosa.

La giovane avrebbe anche detto che in futuro sarebbe tornata e che le persone con cui si trova la stanno trattando bene. La ragazza avrebbe anche chiesto alla mamma di non «fare troppa confusione» in giro cercandola. Ovviamente le indagini dei Carabinieri della compagnia di Grosseto non si fermano, anche perché se si dovesse scoprire che la giovane è ospite di un adulto, questi ne dovrebbe rispondere per il reato di sottrazione di minore.