Sfida decisiva per l’Hc Castiglione contro il Follonica A, impegni casalinghi per gli Under

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Partita da dentro o fuori per l’Hc Castiglione: domenica alle 18 al Capannino di Follonica l’incontro decide il passaggio del turno per la coppa Italia di serie B girone Toscana sud. I castiglionesi vanno a sfidare la capolista Follonica A che in classifica, a quota 18 (ma ha giocato un gara in più) precede di tre punti i biancocelesti. In caso di vittoria dell’Hc Castiglione però, per il primo posto si dovrà attendere l’ultima giornata a Grosseto, cosa comunque tutt’altro che scontata.

I ragazzi di Raffaele Biancucci sono in buona forma e in sei sono tornati mercoledì da un raduno di visionatura con lo staff della Nazionale, tutti convocati dal ct Massimo Mariotti, a dimostrazione del grande livello tecnico del gruppo. L’obiettivo contro il Follonica A è chiaramente di vendicare la sconfitta dell’andata (10-5), peraltro l’unica in tutto il girone, con il divario con gli azzurri del Golfo, più grandi e più esperti, che era apparso ancora sensibile. Vedremo ora cosa tireranno fuori dal cilindro i ragazzini terribili di Biancucci, per ribaltare il pronostico sfavorevole.

Entrambe protagoniste al Casa Mora, sempre domenica, le squadre giovanili biancocelesti: la Under 13 di Gigi Brunelli giocherà contro i pari età del Grosseto, alle 10,30, e andrà a caccia del terzo successo stagionale contro una squadra che invece è ancora ferma a zero punti.

La Under 17 ospiterà invece il Forte dei Marmi, ore 11,45, e l’obiettivo è quello di portare a casa un risultato che possa prolungare la striscia positiva delle scorse settimane, in modo da consolidare il terzo posto in classifica che attualmente occupano i biancocelesti di Biancucci.

Questi i convocati del Castiglione Serie B: Astorino, Biasetti, Montauti, L.Perfetti, Cabiddu, E.Perfetti, Biancucci, Magliozzi, Maldini, Donnini.

Castiglione Under 13: Shareef, Ren, Fregonese, Malvezzi, Palushi, Donnini, Mugnai.

Castiglione Under 17: Donnini, E. Perfetti, Magliozzi, Guarguaglini, M.Mantovani, Santoni, L. Mantovani.