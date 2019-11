Scontro al vertice per gli Under 17 del Circolo Pattinatori contro il Viareggio

GROSSETO – Per il Circolo Pattinatori Grosseto quello che sta per iniziare sarà un fine settimana ricco di sfide spettacolari anche nel settore giovanile.

Nel campionato Under 17 domenica mattina alle 11 in via Mercurio è in programma lo scontro al vertice tra i biancorossi di Marco Ciupi e Alessandro Saitta e l’Ash Viareggio. I due quintetti guidano la classifica con cinque successi e nessuna sconfitta, grazie a splendide prestazioni. Nella tensostruttura al Verde Maremma si troveranno di fronte giocatori che stanno disputando un’annata straordinaria. Il Cieloverde Grosseto hanno finora segnato 26 reti (Casaburi e Alfieri 9, Casini e Leonardo Ciupi 4) e ne hanno subite appena sei; I versiliesi sono andati a bersagli 43 volte (Gemignani 13, Palla 11, Poletti 7, Facchini 6, Pellegrini 5, Bemi 1), con 15 reti subite. Tutto insomma lascia prevedere un super incontro (foto di Mimmo Casaburi).



Turno interno per gli Under 15, attesi sabato alle 15,30 al derby con la capolista Follonica (18 punti, 6 vittorie). Chiude il programma il duello della categoria Under 13 di domenica mattina alle 10,30 al Palasport di Casa Mora tra l’Hc Castiglione e il Cp Bora Bora, allenato da Pablo Saavedra.