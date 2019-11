Ritorno al Nicoletti per gli Juniores del Follonica Gavorrano: arriva il Ponsacco

FOLLONICA – Ritorno al pubblico amico per la formazione Juniores del Follonica Gavorrano per confrontarsi con il Ponsacco. I ragazzi di Giulio Biagetti sono reduci da una convincente affermazione sul campo del Pontedera, ottenuta al termine di una gara non valida però per la classifica, in quanto i granata sono società professionistica.

Ottimo periodo di forma però quello dei biancorossoblù, che in queste ultime settimane del girone di andata dovranno anche recuperare due incontri, partendo da quello del 4 dicembre con l’Aglianese, cercando di sistemarsi nei quartieri nobili della graduatoria.

“Da quattro o cinque settimane – ha confermato Biagetti – la squadra mi piace molto sotto il profilo dell’atteggiamento, dell’approccio alla gara. Anche a Pontedera, con alcune seconde linee in campo, abbiamo dimostrato di essere un complesso davvero valido. Torniamo finalmente a giocare in casa, dopo una serie di rinvii e speriamo di piegare il Ponsacco, una squadra che ha i nostri stessi punti”.

Biagetti dovrà forzatamente fare un po’ di turnover, in quanto agli assenti di lunga data Cavallini, Carpentiero e Giustarini, ci saranno in questa occasione le assenze di Avenoso, Barlettai e Luca Costanzo. Ad allungare la rosa arriveranno dalla prima squadra uno dei due portieri e il centrocampista Leonardo Costanzo. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 14,30 al Nicoletti di Follonica.

Il programma della 12ª giornata del girone G: Aglianese-Seravezza Pozzi, Aquila Montevarchi-Us Grosseto, Follonica Gavorrano-Ponsacco, Ghivizzano-Tuttocuoio, Real Forte Querceta-Fezzanese, San Donato Tavarnelle-Pontedera, Sangiovannese-Lucchese.

La classifica: Sangiovannese e Fezzanese 22 punti; Ghivizzano 18; Aquila Montevarchi 16; Real Forte Querceta 15; Grosseto, Aglianese e San Donato Tavarnelle 14; Follonica Gavorrano* e Ponsacco 13; Lucchese 11; Seravezza 10; Tuttocuoio 0 (*Due partite in meno).